ЧП, случившееся на недавно обустроенной набережной в Коле, взяла на контроль администрация Кольского района. Напомним: 16-летняя девушка, упала с качелей в зоне отдыха из-за оборвавшегося крепления и сломала ногу. Мама юной северянки обратилась с заявлением в полицию, также проверку проводит прокуратура.- За обслуживание Поморской набережной отвечает управление городского хозяйства в Коле. После получения информации из социальных сетей, его специалисты стали ежедневно обходить набережную и в ручном режиме затягивать болты на качелях в случае необходимости. Разбалтываются они из-за технических особенностей, при этом конструкция имеет все сертификаты безопасности. А вообще качели, с которых упала девочка, не рассчитаны на детей старше 8 лет, - сообщили \\"КП\\" в администрации Кольского района. - Информация уже передана в следственный комитет, где будут решать, возбуждать или нет административное или уголовное производство по этому делу.В ближайшее время с пострадавшей девочкой и ее родителями свяжется местное управление образования, чтобы оказать необходимую помощь по учебе, так как целый месяц северянке придется провести в гипсе.По словам сотрудников мэрии, в дальнейшем по мере обустройства набережной будут установлены предупреждающие информационные таблички.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске четырехлетний ребенок разбил голову, катаясь с горки на ватрушке. Проверку по данному факту проводят прокуратура и полиция (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru