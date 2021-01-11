Несмотря на то, что прирост новых пациентов с коронавирусом в Мурманской области в последнее время снизился, плохие новости, связанные с ковидом, нас не покидают.Так, Заполярье уже плотно обосновалось в топе регионов России по числу смертей от COVID-19. Сейчас кольский край занимает в этом рейтинге третье место с результатом 92 летальных исхода на 100 тысяч населения. Обгоняют нас только Москва (96 смертей) и Санкт-Петербург (157 смертей).Но самое печальное, что с сентября 2020 года количество смертей от коронавируса в Мурманской области на 100 тысяч человек населения выросло с 27 до 92 человек. Если к началу осени у нас было около 165 летальных исходов с начала пандемии, то теперь почти 700. Все-таки, несмотря на все противоэпидемические меры, вторая волна опасной инфекции не могла обойти регион стороной.Согласно данным оперативного штаба, с начала пандемии диагноз \\"коронавирус\\" поставили 38789 жителям и гостям области. Из них выздоровел 34331 пациент.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 19 тысяч человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 10 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru