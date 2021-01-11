Для некоторых северян к праздникам января помимо Нового года и Рождества прибавился еще и день рождения. Ведь на новогодних праздниках в роддомах Мурманской области помогали появиться на свет малышам.Напомним, первым родившимся в 2021 году в Заполярье стала малышка Маргарита - ее крик услышали в 8 утра 1 января.- На новогодних праздниках в Мурманской области родились 111 малышей: 52 девочки и 59 мальчиков. Это очень хороший показатель. Хочется пожелать здоровья им и их родителям, - сообщил на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис.Напомним: с 1 января 2021 года в регионе всем новорожденным дают подарки, в состав которых входят разные предметы, в том числе покрывало, дневник мамы, информационная брошюра и другие полезные вещи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске впервые за долгие годы не будут встречать первый рассвет. Официальное мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru