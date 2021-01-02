В Мурманской области первым ребенком, родившемся в 2021 году, стала девочка! Новостями поделился глава региона Андрей Чибис.- Малышка появилась на свет 1 января в 8 утра в перинатальном центре. От души поздравляю маму Ольгу и всю семью с пополнением. Назвали девочку Маргаритой, - отметил губернатор на личной странице в соцсетях. - В первый день года в Мурманской области родились 4 девочки и 6 мальчиков!К слову, с этого года всем семьям, в которых дети родились в медицинских организациях Заполярья, будут вручать «Подарок новорожденному». Дополнительная мера социальной поддержки введена в регионе с первого дня 2021 года.- В подарочном комплекте, который будут вручать при выписке, – оформленные авторскими рисунками мурманского дизайнера стеганое одеяло, ростомер, светоотражающий брелок на коляску, дневник мамы и буклет о государственной поддержке семей, имеющих детей в Мурманской области. Со временем в наборе появятся дополнительные предметы, - сообщили в региональном правительстве. Предоставление подарочного набора не исключает другие меры поддержки при рождении детей, в том числе и финансовые.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало известно содержание подарочного набора, который будут получать все новорожденные в Мурманской области. В Мурманской области с 1 января 2021 года при рождении ребенка будет выдаваться подарочный набор (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru