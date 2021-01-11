На Мурманскую область надвигаются морозы. Точнее, они пришли уже на новогодних выходных, но становятся только крепче.Напомним, в регионе 11 января 2021 года ожидаются морозы до -30. И этого достаточно, чтобы ученики начальной школы и среднего звена остались дома и продлили себе каникулы.- Учебные занятия отменяются в общеобразовательных организациях с 1 по 7 классы в Зеленоборском, Лесозаводском, Кандалакше, с 1 по 4 класс в Зареченске. В Алакуртти отмены занятий нет, в Нивском и Белом море - на усмотрение родителей! - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кандалакшского района.Напомним, что уведомления об отмене занятий размещаются на сайтах общеобразовательных учреждений, также об этом предупреждают классные руководители.В некоторых регионах из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу было принято решение еще на неделю-две продлить школьные каникулы. В Мурманской области занятия начались с 11 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске впервые за долгие годы не будут встречать первый рассвет. Официальное мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru