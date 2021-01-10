Прошедшая неделя в Заполярье принесла очень холодную и морозную погоду. Зато полярная ночь подходит к завершению, и северяне уже 11 января смогут увидеть яркий восход долгожданного солнца. Правда, в этом году официальной встречи первого рассвета не будет.11 января в Мурманской области будет переменная облачность. Местами ожидаются небольшой снег, туман и изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью от -15 до -20, при прояснениях -25-30 градусов. Днем от -10 до -15, местами до -25. На дорогах гололедица.- 9 и 10 января погоду Кольского полуострова определяло поле повышенного атмосферного давления. 11 января ночью сохранится холодная погода, днем, с приближением восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией, температура воздуха постепенно повысится, - сообщили в мурманском гидрометцентре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Санкт-Петербурга поймал северное сияние, когда летел в Мурманск. Охотник за завораживающим чудом природы сделал красивые снимки (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru