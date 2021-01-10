Ранним утром 10 января в Североморске случился пожар в доме на улице Сгибнева. Известно, что на втором этаже загорелась квартира. Из подъезда людей выводили при помощи спасательных устройств.- По информации, эта квартира была съемной. В ней мужчина устроил скандал, беспорядок и скрылся с места происшествия. Есть вероятность, что он мог ее поджечь. Пострадавших нет. На месте работали сотрудники Росгвардии и газовой службы, а также несколько отделений пожарных частей и бригада скорой помощи, - сообщили в городском сообществе \\"Североморск life\\".Напомним: 8 января в Североморске загорелась квартира в пятиэтажном доме, спасли семь человек. Возгорание произошло на улице Кирова. В тот же день в Кандалакшском районе в селе Федосеевка сгорели два дачных дома. Причины пожара пока что не известны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в Мурманске: на улице Чумбарова-Лучинского горела квартира в пятиэтажном доме. Из горящего помещения спасли трех человек [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru