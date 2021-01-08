Еще один пожар произошел в Мурманской области 8 января. Ночью огнеборцы выехали в село Федосеевка в Кандалакшском районе, где языки пламени объяли два дачных дома.- В 00.11 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании. Загорелись два дачных дома № 1 и № 3. В результате пожара двухэтажный дом № 1 размером 7 на 5 метров обгорел по всей площади, сгорели личные вещи, произошло обрушение кровли и стен. У одноэтажного дома № 3 размером 7 на 7 метров оплавился сайдинг на площади восемь квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.Для проверки на наличие очагов пожара спасатели вскрыли два соседних гаража. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 3 единицы техники.) Причины пожара выясняются.Напомним: утром 8 января в Североморске загорелась квартира в пятиэтажном доме, спасли семь человек. Возгорание произошло на улице Кирова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в Мурманске: на улице Чумбарова-Лучинского горит квартира в пятиэтажном доме. Из горящего помещения спасли трех человек [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru