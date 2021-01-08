Утро 8 января для жильцов пятиэтажки на улице Кирова в Североморске началось совсем не с кофе. Стало известно, что в доме №9 случился пожар. На место происшествия выехали спасатели.- Возгорание произошло в квартире на третьем этаже на площади 10 квадратных метров. Работало два звена Газодымозащитной службы. Спасены семь человек, из них трое детей. Работали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части №6, 2 отделение (48 спецупраление) в/ч 77360-А. Пожар ликвидирован в 9.42 8 января, - сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС Росиии по Мурманской области Алексей Баринов.Напомним: 6 января в Мурманске произошел пожар в доме на улице Чумбарова-Лучинского. Из горящего помещения спасли трех человек. А в Кильдинстрое загорелся двухэтажный дом с кладовыми помещениями. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в Коле: загорелся колледж предпринимательства и права. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru