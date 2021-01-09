В декабре 3900 юных жителей Мурманской области смогли виртуально поучаствовать в губернаторских елках. Мероприятия решили не отменять из-за коронавируса, а провести в новом формате.При этом все дети получили подарки. В их состав входило много полезных предметов, в том числе интерактивный глобус и кемпинговый фонарь с диско-шаром. Однако уже в январе через соцсети жители области стали рассказывать о проблемах с этими двумя предметами. В двух случаях фонари взорвались во время подзарядки, а семь глобусов не работали (впрочем, с ними надо было только заменить лампочку).В правительстве Мурманской области инициировали проверку по факту взрывающихся фонарей - один из них уже передали поставщику на экспертизу. Также инцидентом заинтересовались в прокуратуре.- Прокуратурой Мурманской области проводится проверка по сведениям из средств массовой информации о взрывах кемпинговых фонарей из комплектов детских новогодних подарков. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - уточнили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске четырехлетний ребенок разбил голову, катаясь с горки на ватрушке. Проверку по данному факту проводят прокуратура и полиция (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru