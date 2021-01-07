Несмотря на пандемию коронавируса, в декабре в Мурманской области состоялись традиционные губернаторские новогодние елки. Правда, если обычно юные северяне шли на представления во Дворец культуры им. С.М. Кирова, то в этот раз из-за коронавируса смотрели новогодние спектакли онлайн. Хотя подарки все-таки были реальные.3900 мальчиков и девочек получили большие наборы, в каждом - сумка, сладкий презент, шарф, попсокет, дорожная подушка, бирка на багаж, а также кемпинговый фонарь с диско-шаром и интерактивный глобус.На эти две вещи в последние дни стали поступать жалобы. Жительница Мурманска Ольга Дирингер написал на своей личной странице в \\"ВКонтакте\\", что фонарь, который подарили ее старшему сыну, просто взорвался ночью.- Ночью что-то бабахнуло, и хорошо, что в гостиной никого не было. Мы с мужем пошли смотреть, а там все в пластмассовых мелких и острых осколках, которые разлетелись по всей комнате. Силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом, и из стены бетонной выковыривать пришлось мелкие кусочки, словно семечки, - сообщила северянка.И такая жалоба была не единственной. Например, на взорвавшийся фонарь пожаловался еще один житель региона Олег Мелехин. По их следам в правительстве Мурманской области сразу начали проверку.- Из 3900 подарков - два таких случая. В одном случае фонарь забрали и передали поставщику, на 11 января назначена экспертиза. Поставщик был определен по торгам, согласно 44 федеральному закону. Продукция имеет все необходимые документы, есть акты, подтверждающие проведение испытаний. ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» отрабатывает все обращения граждан в социальных сетях. Информация о том, что фонари разлетелись в руках, не соответствует действительности. Что касается семи комментариев о том, что не горели лампочки в глобусах, которые также были в подарках, есть ответы о том, что после замены лампочек интерактивные глобусы снова работают, - сообщили \\"КП\\" в министерстве информационной политики Мурманской области.Об итогам проверки сообщат отдельно. При этом северяне не сдают глобусы и фонари обратно, так как остальные исправно работают.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодняя ярмарка в Мурманске продлевает работу. Об этом попросили и посетители, и предприниматели (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru