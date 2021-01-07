После небольшого затишья в Мурманской области опять начало расти число жертв коронавируса.С 27 декабря 2020 года, когда за сутки умерли девять человек, число летальных случаев чаще всего не превышало четырех. Максимум был достигнут 29 декабря - семь умерших. Однако 7 января оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил о шести жертвах новой коронавирусной инфекции.Общее число умерших от COVID-19 выросло до 679 человек. С марта 2020 года, когда в Мурманской области был выявлен нулевой пациент, на Кольском полуострове заразились 37840 человек, 240 случаев зафиксировали за последние сутки.Рекорд по числу зараженных за 24 часа был обновлен 2 декабря 2020 года - 290 человек узнали о положительном результате на коронавирус.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Мурманской области. Последние новости на 6 января 2021 года: число умерших от ковида растет. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 6 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru