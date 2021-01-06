Днем 6 января в Мурманске случился серьезный пожар.- В доме №24 на улице Чумбарова-Лучинского горит квартира на четвертом этаже. Спасены три человека. На месте работают два отделения пожарной части №11, автолестница, следует отделение пожарно-спасательной части №4, - сообщил \\"КП\\" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.В данный момент пожар не ликвидирован. Его причины также не установлены.Напомним, что для некоторых северян эти новогодние праздники тоже прошли грустно. На днях в Кильдинстрое загорелся двухэтажный дом с кладовыми помещениями. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.Жителям Мурманской области напоминают, что в праздничные дни пожары часто случаются из-за неосторожного обращения с петардами, фейерверками, бенгальскими огнями, также угрозу несут новогодние гирлянды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в Коле: загорелся колледж предпринимательства и права. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru