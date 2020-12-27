27 декабря в Коле случился пожар - загорелся местный колледж. На место происшествия выехали спасатели.- Возгорание произошло на первом этаже в колледже предпринимательства и права по адресу: проспект Советский, дом 34. По прибытию к месту пожара с места объявлен 1 БИС. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На месте работают два отделения пожарной части №20, отдельный пост ПЧ-22, 1 отделение 7 ПСЧ. На месте оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями, служба пожаротушения, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.Он также уточнил, что в настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет.Напомним: при пожаре в пятиэтажном доме на улице Подстаницкого в Мурманске погибли двое мужчин. А из дома на Кольском проспекте эвакуировали 12 северян, в том числе детей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске из загоревшегося дома спасли 17 человек и двух животных. Пожар начался около полуночи (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru