4 января в поселке Кильдинстрой произошел пожар. На улице Советской рядом с домом №11 загорелось двухэтажное здание с кладовыми помещениями. В дежурную службу поступило сообщение о происшествии, и на место прибыли огнеборцы.- В результате пожара обгорели деревянные перекрытия на площади 20 квадратных метров, огнем повреждены стены, потолок второго этажа, обгорела деревянная кровля, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.К счастью, языки пламени объяли нежилой дом, поэтому пострадавших нет.Устранением возгорания занимались два пожарно-спасательных подразделения в составе 6 человек. Сейчас выясняются причины возникновения пожара.Напомним: в конце декабря в Мурманске произошел пожар на Северном проезде: эвакуировали 6 человек, в том числе детей. Загорелась трехкомнатная квартира на втором этаже.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в Коле: загорелся колледж предпринимательства и права. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru