На днях в Ковдоре случилось ЧП: прямо на вызове умер фельдшер скорой помощи. Мужчине было всего 43 года. К сожалению, спасти медика не успели. Из-за чего ему внезапно стало плохо, установит судмедэкспертиза.- Сообщение поступило в СУ СКР по Мурманской области 4 января. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти северянина. По данному факту проводится проверка, - сообщили \\"КП\\" в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области.Подробности о случившемся станут известны позднее.Напомним: ушел из жизни известный мурманский художник Анатолий Шаковец. Автору многочисленных картин было 70 лет. А в декабре не стало ветерана из Кировска Галины Филипповны Кочегаровой. Для 94-летней северянки не успели собрать 25 тысяч рублей на моющий пылесос.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа мурманском траулере \\"ОМА\\" в Норвегии от коронавируса умер моряк. У 18 членов экипажа из 32 выявили коронавируса (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru