3 января 2021 года не стало еще одного талантливого мурманского художника. График, живописец, член Союза художников России Анатолий Григорьевич Шаковец ушел из жизни на 71-ом году.Он работал художником-оформителем в учреждениях Мурманска, в художественно-производственный мастерских Художественного Фонда РСФСР. С 1992-2012 годы преподавал на кафедре изобразительного искусства Мурманского государственного гуманитарного университета. В Мурманском книжном издательстве оформил около 40 книг русских и зарубежных авторов, издания по краеведению.- Анатолий Григорьевич – мастеровитый представитель строго реалистического, академического стиля. Работал в техниках печатной и станковой графики, акварели и живописи. Мастер пейзажа. Являлся участником областных, региональных, всероссийских, зарубежных выставок с 1980 года. Персональные выставки художника были организованы в Мурманске, Лулео, Еливари (Швеция) и в других городах и странах, - сообщили в Союзе художников Мурманской области.Работы автора хранятся в собраниях областного художественного и краеведческого музеев, в частных коллекциях в России и за рубежом.\\"КП\\" выражает искренние соболезнования родным и близким художника.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа 101-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Североморска Алексей Ерошин. Алексей Иванович был настоящим героем и человеком-легендой (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru