Жизнь у Галины Филипповны Кочегаровой из Кировска была очень непростая. Лихолетье Великой Отечественной войны застало ее в Псковской области, девочке было всего 13 лет, и на детские плечи легли взрослые испытания.Немцы не церемонились с ребенком, давали ей кувалду в руки и заставляли колоть камни, также юной Гале пришлось мыть котлы на кухне, полоскать в ледяной воде белье, терпеть оскорбления, голод и холод. Когда война закончилась, девушка уехала на Крайний Север, где работала санитаркой в больнице.Галина Филипповна привыкла, чтобы вокруг было чисто, поэтому и мечтала о хорошем моющем пылесосе. Чтобы порадовать ее, надо надо было собрать 25 тысяч рублей. Сбор денег в ноябре организовал сайт \\"Мечта ветерана\\". Но, увы, северянка не дожила до исполнения мечты - 19 ноября сердце Галины Филипповны остановилось. \\"Комсомольская правда\\"-Мурманск\\" приносит искренние слова соболезнования родным ветерана.Однако еще в декабре сбор на сайте все еще продолжался. По данным на 10 декабря, на пылесос поступило чуть больше 14 тысяч рублей. Потом страницу удалили.- Мы не сразу получили информацию, что Галины Филипповны не стало, а где-то через две недели после этого с нами связались ее родственники. Я могу это объяснить тем, что у людей горе, - рассказал \\"КП\\" автор проекта \\"Мечта ветерана\\" Ярослав Селютин. - Деньги, которые мы собирали для женщины, будут разделены между другими ветеранами.Сейчас открыт сбор для исполнения нескольких десятков желаний тех, кто видел войну. Кто-то из этих людей мечтает о тракторе, кто-то о новом телевизоре, построить баню или издать свою книгу. Хотя есть мечты и не материальные, например, узнать, где похоронен отец.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ бюджет Мурманской области заложили 37 миллионов рублей на улучшение жилищных условий ветеранов и инвалидов. В том числе помогут восьми ветеранам Великой Отечественной войны (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru