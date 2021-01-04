Мурманский океанариум вновь открыл свои двери после долгого затишья из-за пандемии. Со 2 января все желающие могут вновь насладиться выступлениями ластоногих артистов, однако любителей морских животных оказалось так много, что в заведении случился полный аншлаг! Все билеты тут же раскупили.- Дорогие мурманчане и гости города, вы очень активно решили посетить океанариум в новогодние праздники и у нас закончились все свободные места до 10 января включительно. Продажа билетов на новогодние каникулы закрыта! - сообщили в группе океанариума. - Но хотим напомнить, что с 13 января мы работаем в обычном режиме и билеты на представления с этой даты в свободной продаже и их можно купить заранее. Будем рады вас видеть! Сотрудники отмечают, что малое количество билетов связано с коронавирусными ограничениями деятельности океанариума - заполняемость зала на праздниках может быть только наполовину.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодняя ярмарка в Мурманске 2021: режим работы, что можно купить, коньки на прокат, адрес. Стало известно, когда и где откроется ярмарка \\"НаСевереТепло\\" (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru