В 2014 году началось строительство нового здания Мурманского областного суда. Напомним: стартовал процесс со скандала: горожане были против, чтобы на пустыре стали возводить новое здание, при этом не оставив места для стадиона.К счастью, на площадке нашлись квадратные метры и то для того, и для другого.А на днях Росреестр по Мурманской области поставил новое здание суда на кадастровый учет. Ему присвоен адрес улица Полярные Зори, 15.- Здание имеет площадь 8649 квадратных метров, включает в себя 7 этажей, а также подземный этаж. Предусмотрены залы судебных заседаний, совещательная комната, отдельные кабинеты для судей, их помощников и секретарей. При проектировании здания областного суда были учтены предложения по организации проезда транспорта, пешеходной связи между жилыми домами и спортивной зоной, а также по благоустройству территории, - сообщили в Росреестре.Как отметила глава ведомства Анна Бойко, все документы были сделаны в максимально короткий срок, учитывая важность объекта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа стадионе на Гвардейской в Мурманске сделают яму для прыжков и полосу препятствий. Работы на объекте застопорились из-за строительства нового здания для суда (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru