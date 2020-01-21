2020-01-21T12:21:10+03:00
Общество

На стадионе на Гвардейской в Мурманске сделают яму для прыжков и полосу препятствий

Работы на объекте застопорились из-за строительства нового здания для суда
Мария ПАШЕНКОВА
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На улице Гвардейская сделают современный стадион. Фото: vk.com/event77252358На улице Гвардейская сделают современный стадион. Фото: vk.com/event77252358
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На пресс-конференции в администрации Мурманска были подняты многие важные темы для города. Например, судьба злополучной школы №12 или стадиона на улице Гвардейская.

Напомним, на этой площадке, больше похожей на пустырь, мурманчане гуляли с детьми, бегали, ходили на лыжах. Но в 2014 году стало известно о новых планах на этот земельный участок. Недострой по соседству приглянулся судьям, которые сейчас работают на улице Пушкинская в несоответсвующем нормам здании.

Мурманчане испугались, что вся территория стадиона станет парковкой для нового суда. Началось нешуточное сопротивление застройке. Однако мэрии удалось хотя бы отчасти успокоить северян: места хватит и для служителей Фемиды, и для стадиона.

- Работы над спортивным объектом начнутся в ближайшее время, они застопорились из-за работы тяжелой техники над зданием для областных судей, - пояснил глава города Андрей Сысоев. - Для стадиона мы сохранили большой участок земли, была создана рабочая группа с жильцами близлежащих домов, которые следят за процессом.

На Гвардейской построят футбольное поле 20 на 35 метров, беговые дорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, площадку для метания гранаты и толкания ядра, для ГТО, волейбольную, ямы для прыжков в длину, полосу препятствий,.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На стадионе на Гвардейской в Мурманске сделают яму для прыжков и полосу препятствий
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