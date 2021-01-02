С наступлением 2021 года коронавирус, к сожалению, никуда не пропал. А очень бы этого хотелось.По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области от 2 января 2021 года, число летальных случаев от коронавируса выросло до 659. За последние сутки опасная болезнь унесла жизни четырех человек.Общее число заболевших с марта 2020 года в Заполярье составляет 36618 человек, 255 новых случаев зафиксировали за последние 24 часа. Большая часть зараженных приходится на Мурманск (+130, всего 17934), Североморск (+22, всего 3631) и Мончегорск (+9, всего 2479).При этом 33358 человек уже победили злосчастный ковид. 2601 пациент все еще находится на лечении.Напомним: На Северный флот доставили 3,8 тысяч доз вакцины от коронавируса. Препарат привезли бортом военно-транспортной авиации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом: кинотеатр в Кандалакше возобновил работу. Ранее заведение было закрыто из-за непростой эпидемиологической обстановки (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru