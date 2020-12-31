В эфир Первого канала выходят новогодние ролики, снятые в Мурманской области. Они расскажут о приключениях белок и жирафов на Кольском полуострове.– Раздумывая над тем, кого бы добавить в компанию к белкам, я случайно наткнулся на одну рекламу с жирафом. И вдруг я понял, что нет ничего более нелепого и несуразного, чем жираф в сугробе – этот странный образ чудесно перекликается с общим настроением в уходящем году, – рассказал о выборе нового героя для роликов руководитель дирекции кинопостпродакшн «Первого канала» Антон Ненашев.Пышные сугробы, замерзшие реки и зимние леса для ролика съемочная группа запечатлела в Мурманской области. А вот заснеженный город сыграла Москва. К моменту съемок в столице выпал снег.Зрители увидят как белки, ставшие уже традиционными героями новогодних роликов, вместе с жирафами, намотавшими гирлянду на шею, будут кататься на ватрушках с горки, неуклюже скользить по льду замерзшего озера и вместе наряжать елку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев: «Териберка стала местом съемок случайно». Автор нашумевшей драмы посетил Мурманскую область (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru