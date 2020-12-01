Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев: «Териберка стала местом съемок случайно»

Режиссер рассказал о секретах создания своей драмы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Известный российский режиссер Андрей Звягинцев на прошлой неделе приехал в столицу Заполярья, чтобы принять участие в форуме «Креативные индустрии арктических регионов», организатором которого выступил Мурманский арктический государственный университет. На встрече автор нашумевшего «Левиафана» раскрыл секреты создания знаменитой драмы.

Случайная точка на карте

Напомним: драма «Левиафан», снятая в 2014 году в Териберке, принесла поморскому селу популярность. Фильм был номинирован на премию «Оскар» как лучшее иностранное кино и стал первым фильмом в истории постсоветской России, удостоенным «Золотого глобуса» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Тем не менее лента была воспринята частью зрителей болезненно, в том числе и в Мурманской области, так как местные жители проецировали события, происходившие на экране, на свой родной уголок. Режиссер постарался развеять эти тревоги, ведь изначально в задумке не было ни скал, ни северного океана.

- Сценарий «Левиафана» писался отдельно от красот природы Заполярья. Идею планировалось реализовать в небольшом городке в средней полосе России. Однако наши поиски локаций для съемок не увенчались успехом – мы объездили все за 600 километров от Москвы, но ничего нам не приглянулось, - рассказывает Андрей Звягинцев. – В конечном итоге место, где снималось кино, было выбрано практически случайно. На карте ткнули в точку, нашли фотографии Териберки, нам понравилось. Поехали туда на удачу, и она нас не подвела. Это я говорю к тому, что «Левиафан» не документальный фильм, а художественный образ. Это фильм не о том, как власть на Севере расправляется с неугодными, а о том, как власть в принципе расправляется с маленьким человеком.

Режиссер отметил, что изначально в задумке не было ни скал, ни северного океана. Фото: Олег ФИЛОНОК

Удивительные метаморфозы

После выхода нашумевшего фильма туристы стали проявлять большой интерес к маленькому уголку на берегу Баренцева моря, и развитие Териберки пошло в гору – там появились рестораны с арктической кухней, современные базы отдыха, арт-объекты. Сейчас еще и новую дорогу туда прокладывают, а также хотят сделать в селе природный парк. Красота! Однако некоторые северяне опасаются, что тем самым Териберка превратится из нетронутого краешка природы в вычурное модное место и потеряет свою изюминку. Как отметил режиссер, в первую очередь нужно спросить у местных жителей, как они относятся к изменениям, происходящим на их земле, а уж потом делать выводы.

- Мне кажется, остановить этот процесс преображения не в силах никто. Понятно, что там появляются какие-то модные места, но если это не просто инструмент прокачки и зарабатывания денег, то в этом нет ничего плохого, - успокоил кинодеятель. – Помню, раньше, проезжая мимо Лодейного, можно было наблюдать недалеко от моря гигантскую свалку. Но благодаря всем событиям, связанным с фильмом, это место от мусора в итоге очистили. Так что положительные моменты в шумихе определенно имеются.

Андрей Звягинцев не видит ничего плохо в том, что развитие Териберке пошло в гору после фильма. Фото: скриншот видео

Сейчас в Териберке можно заметить разных киношников и блогеров, так как северные красоты завораживают и других деятелей культуры. У режиссера спросили, не возникает ли желания сказать: «Териберка – это мое! Ищите себе другие уголки на берегу моря!».

- Конечно, нет таких мыслей. К другим съемочным группам, делающим свою работу в Териберке, у меня нет никакой зависти. Ведь все снимают по-разному, у всех свое видение. Никто же не занимается плагиатом «Левиафана». У каждого есть интересный взгляд, ракурс, личная история, - объяснил Андрей Звягинцев.

Чего ждать поклонникам

О дальнейших творческих планах знаменитый режиссер тоже не забыл рассказать. На данный момент кинодеятель завершает работу над внушительной книгой, посвященной съемкам «Левиафана».

- Это было так: мы с журналистом включили фильм на DVD, и он буквально по каждому кадру задавал мне вопросы. Были среди них и курьезные. Например, стая птиц в сцене пролетела, а он спрашивает: «Это вы сами их запускали?». Или технические моменты уточнял: почему именно такой цвет костюма выбран, почему артист выходит справа, а не слева, почему сцена снята восьмеркой и так далее. Это был совершенно исчерпывающий, доскональный разговор. Из-за пандемии у меня как раз было несколько месяцев, чтобы отредактировать текст. Вообще, это проект для кинематографистов, но также будет интересен и тем, кому фильм в целом пришелся по душе, - рассказал режиссер.

Книга должна выйти в марте следующего года. Вполне возможно, что ее презентация пройдет в Мурманской области, например, в Териберке.

А вот ждать продолжения «Левиафана» зрителям не стоит, так как режиссер не хочет эксплуатировать эту тему. По словам автора драмы, первое произведение уже содержит в себе все нужное и в нем нет недосказанности.

КСТАТИ

Огромный скелет кита из «Левиафана», который был шесть лет назад выкуплен богачом из Санкт-Петербурга, скоро вернется в Териберку. Хорошей новостью поделился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Мы нашли скелет кита - ту самую декорацию, которая стала яркой точкой известного фильма. В ближайшие два месяца перевезем в поморское село всю конструкцию. Уверен, она станет еще одним местом притяжения для северян и туристов, – отметил глава региона.

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