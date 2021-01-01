Эксперты аналитического департамента (КРОС) провели исследование, по итогам которого составили рейтинг «Национальный индекс тревожностей». В него вошли регионы России, которые в зависимости от их восприимчивости к фобиям актуальным в 2020 году, можно разделить на тревожные, уравновешенные и невозмутимые.В прошлом году Мурманская область заняла седьмое место в топе самых встревоженных регионов, но по итогам 2020 года покинула его.Лидером по числу фобий все еще остается Москва, а второе место занял Санкт-Петербург. Самыми уравновешенными регионами можно назвать Курскую область и Хабаровский край. В топ невозмутимых регионов вошли Чеченская Республика и Северная Осетия-Алания.- Год вышел куда более тревожным, чем предыдущий, суммарный индекс тревожности по всем регионам вырос почти на четверть. Понятно, что львиную долю роста обеспечили пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры, но не только в них дело. В первых тройках фобий по многим регионам мы стабильно видим тревоги по поводу падения уровня жизни и ситуации в экономике в целом. Также часто в тройке лидеров оказывались политические изменения, которых больше беспокоили граждан в первой половине года, - отметил директор по аналитике КРОС и автор исследования Андрей Лебедев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ бюджет Мурманской области заложили 37 миллионов рублей для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов. В том числе помогут восьми ветеранам Великой Отечественной войны (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru