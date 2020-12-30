В таланте артистов Мурманского областного драматического театра не стоит сомневаться. Актеру Александру Водопьянову вручили звание почетного работника культуры Мурманской области.- Поздравляем Александра Александровича с почетным званием и желаем доброго здоровья, новых творческих достижений и побед, - поздравили актера коллеги.Александр Водопьянов является заслуженным артистом РФ. Он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии имени Островского, а с 1987 года стал работать в Мурманском драмтеатре. Александр Водопьянов также является режиссером-постановщиком многих спектаклей.В 2019 году получил приз за лучшую мужскую роль на III Северном театральном фестивале, исполнив роль загадочного незнакомца в спектакле «Профи».Напомним: Мурманский областной драматический театр решили не открывать из-за заболевших сотрудников и актеров. Пока у северян еще нет возможности насладиться театральными выступлениями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДом культуры в Кольском районе стал одним из лучших в России. Учреждение в Междуречье стало победителем всероссийского конкурса (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru