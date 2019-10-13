2019-10-13T14:33:37+03:00
Звезды

Актер Мурманского драмтеатра Александр Водопьянов взял приз за лучшую мужскую роль

Его талант признали на III Северном театральном фестивале
Мария ПАШЕНКОВА
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Поздравляем Александра Водопьянова с заслуженной наградой!Поздравляем Александра Водопьянова с заслуженной наградой!Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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27 сентября Академическом театре драмы им. В. Савина Сыктывкара открылся III Северный театральный фестиваль "Современный театр — молодому зрителю". Участие в нем приняли артисты из Мурманска. К закрытию марафона Мельпомены были объявлены победители в разных номинациях. И один из призов улетает в столицу Заполярья.

- В номинации "Лучшая мужская роль" победил Александр Водопьянов, сыгравший загадочного незнакомца в спектакле "Профи", - сообщили организаторы фестиваля.

Напомним, премьера "Профи" состоялась около года назад в Мурманском областном драматическом театре. Режиссером-постановщиком стал приглашенный режиссер Югослав Петрович. В основу постановки легла пьеса сербского драматурга Душана Ковачевича.

Обладателя гран-при фестиваля объявят 15 октября в рамках церемонии Всероссийского театрального марафона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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