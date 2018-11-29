В Мурманске состоится премьера спектакля «Профи» по пьесе сербского драматурга

- Мы находимся на волне успеха спектакля к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева по его пьесе «Месяц в деревне», - рассказывает директор Мурманского областного драматического театра Татьяна Вишнякова.

Главные роли в этой постановке исполнили Наталья Волкова и Андрей Шпеко. Они же сыграют в новом спектакле «Профи», премьера которого состоится 30 ноября.

- Актеры сейчас находятся на профессиональном подъеме, - продолжает Татьяна Вишнякова.

Спектакль рассчитан на северян среднего возраста и старше, хотя поднятые темы могут оказаться близки и молодежи.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«Профи» по пьесе сербского драматурга Душана Ковачевича создали для малой сцены, и всю глубину произведения до зрителя будут доносить три актера - на сцену выйдет также заслуженный артист России Александр Водопьянов.

Режиссером выступил сербский актер и постановщик Югослав Петрович, который много лет живет в России. «Серб с Васильеостровского» - так он говорит сам про себя. В Мурманск Югослав Петрович приехал впервые и оказался более чем доволен и городом, и артистами драмтеатра. К слову, в 2000 году режиссер в свои 22 года уже ставил «Профи» в Санкт-Петербурге. И вот спустя 18 лет снова вернулся к этой пьесе, пропустив через себя.

- То, что я делаю сейчас, мне нравится больше. Одну из репетиций я показал своей жене по телефону, и она тоже сказала, что все другое. Более душевно. Я по-другому взглянул на многие вещи, - поясняет Югослав Петрович.

Загадочный гость знает все о жизни Тейо.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Спектакль рассчитан на северян среднего возраста и старше, хотя поднятые темы могут оказаться близки и молодежи. Те, кто работает над подстановкой, надеются, что зритель что-то поменяет в своих взглядах.

- Это очень человеческий спектакль. Может, кто-то захочет после него позвонить родителям и спросить у них, как дела, - рассуждает Татьяна Вешнякова.

- Как ты говорил? - продолжая мысль, обращается к Андрею Шпеко Югослав Петрович. - Хороший спектакль, это когда после выходишь, закуриваешь сигарету и не хочется сразу сесть в троллейбус, а прогуляться пешком, подумать, ощутить послевкусие.

Очень часто про спектакли говорят, что сюжет прост на первый взгляд. Но это не про «Профи». Здесь изломы начинаются сразу. Тейо Край - директор издательства. Однажды к нему приходит странный посетитель - пожилой мужчина с огромным чемоданом. Тейо должен знать его, вот только уверен, что никогда не слышал его имя и лицо его не знакомо. Но оказывается, что гость знает почти всю жизнь Тейо. Помнит, как тот был дерзким писателем, а потом выбрал сытую жизнь и изменился до неузнаваемости, стал жестким, чересчур амбициозным. Настолько, что поставил во главу угла карьеру, а вот про семью и близких забыл.

Грустная комедия стала испытанием для актеров, которые очень волнуются перед премьерой. Получится ли рассказать все, что хочется и что задумано? Ответ на это зритель узнает сам, а в драмтеатре надеются, что смогут привезти «Профи» в Сербию, чтобы показать автору пьесы.