Мурманский областной драматический театр не будут открывать из-за заболевших коронавирусом актеров

Оказалось, что Мурманский областной драматический театр мог бы тоже заработать. Но часть его сотрудников, в том числе актеры, заболели коронавирусом. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

С 17 декабря в Мурманской области снова после долгого перерыва заработают кинотеатры и филармония. Условия: наполняемость залов не более 50%, рассадка зрителей в шахматном порядке, использование масок, перерыв между киносеансами – не менее 30 минут. А что же театры? Почему их жизнь все еще на паузе?

Оказалось, что Мурманский областной драматический театр мог бы тоже заработать. Но часть его сотрудников, в том числе актеры, заболели коронавирусом, поэтому в храме Мельпомены пока действует карантин.

А вот с кукольным театром история иная.

- К сожалению, детский кукольный театр в Мурманске пока открывать не будем. Во время его посещения нельзя разделить потоки детишек, ведь родители будут переодевать детей, водитель туалет, а, значит, возникает риск «перемешивания» детей и возникновения новых очагов, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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