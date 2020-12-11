Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: с 15 декабря туристам из других регионов нельзя будет бронировать отели

В ряде субъектов наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что на эту зиму в Мурманской области делается большая ставка на туризм, все же в регионе вводят ограничения для гостей из других регионов.

- К сожалению, в ряде субъектов наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, в том числе и у соседей. Поэтому мы приняли ряд таких решений: для тех туристов из других регионов, кто уже забронировал номера, в том числе с учетом программы кэшбека, мы не будем ограничивать приезд. Но с 15 декабря мы останавливаем бронирование для не жителей Мурманской области, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Но даже те, кто может приехать, потому что уже оплатил отель или хостел, должны привезти две справки: от отрицательном результате теста на коронавирус и бумагу от врача об отсутствии контактов с заболевшими.

Такие условия будут действовать до 15 января.

Напомним: закрывать рестораны в Заполярье на Новый год не будут.

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