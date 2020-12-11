Всего с марта в Мурманской области заразился коронавирусом 30571 человек, 285 зараженных выявили за последние сутки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 27 ноября коронавирус сбавил темп по количеству летальных случаев за сутки в Мурманской области. Если до этого была целая неделя, когда за день умирали по восемь человек (таких печальных дней было пять), а в остальные - по шесть или семь, то 28 и 29 ноября зафиксировали по четыре летальных случая, а 30 числа, к нашей радости, не было ни одного умершего.
Однако в последние дни коронавирус снова активизировался. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, число умерших от коронавируса в Мурманске на 11 декабря 2020 года составило 537 человек. Семь новых случаев прибавилось за сутки.
Всего с марта в Мурманской области заразился коронавирусом 30571 человек, 285 зараженных выявили за последние сутки. Радующие данные - 27733 человека уже победили коварную болезнь (391 выписались за последние 24 часа).
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