Губернатор Мурманской области: «На Новый год рестораны закрывать не будем»

Общепит продолжает работать только до 23.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области идет подготовка к Новому году. Пока в других регионах вводятся новые ограничения, в нашем регионе наоборот – послабления. Связано это с тем, что Заполярье вышло «на плато» по приросту заболевших коронавирусом.

- Мы дадим возможность северянам провести время с семьями, проводить этот год и встретить новогодние праздники без ограничений. Рестораны закрывать на праздники не будем, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Но при этом общепит продолжает работать только до 23.00, а так что провести новогоднюю ночь в ресторане не получится. Кроме того, в кафе и ресторанах по прежнему запрещены вечеринки, корпоративы, свадьбы - любые мероприятия для компаний более 10 человек.

Напомним: с 17 декабря в регионе открываются кинотеатры и областная филармония. Также начинают работать горнолыжные склоны. Правда, для туристов они будут недоступны.

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