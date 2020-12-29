После трагедии, произошедшей 28 декабря в Баренцевом море, где затонуло рыболовецкое судно \\"Онега\\", губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с родными и близкими погибших членов экипажа. Напомним: из 19 моряков выжить смогли только двое - второй помощник капитана Владислав Буторин и матрос Руслан Катюхин.В правительстве региона готовы оказать семьям погибших моряков любую необходимую поддержку, исходя из каждой конкретной жизненной ситуации. На встречу с губернатором пришли 36 человек: родственники, жены, близкие друзья рыбаков, ставших жертвами ЧП у берегов Новой Земли.- Близкие погибших северян получили возможность обсудить с представителями следственных и надзорных органов формальные вопросы, в том числе процедуру признания их потерпевшими. Сотрудники регионального министерства труда и социального развития помогли некоторым из приглашенных заполнить документы на получение материальной помощи, - сообщили в правительстве. - Из резервного фонда выделено 15,5 миллионов рублей на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы «Онеги» из числа жителей Заполярья. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие – по 500 тысяч рублей.На данный момент в район затопления судна выдвинулся морской спасательный буксир «Микула» с глубоководным роботом и водолазами на борту. Расчетное время прибытия на место – 30 декабря. \\"Онегу\\" исследуют, как только позволит погода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Все еще кажется, что отец жив и вернется\\": в Мурманске прошел траурный митинг по погибшим морякам с \\"Онеги\\". Бывалые рыбаки говорят, что экипаж \\"Онеги\\" нарушил одну из морских примет [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru