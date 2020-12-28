28 декабря 2020 года случилось ЧП в акватории Баренцева моря: у архипелага Новая Земля перевернулось и затонуло рыболовецкое судно \\"Онега\\". На борту находились 19 членов экипажа, 17 из них ищут, а двоих уже удалось спасти. Живыми оказались матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.Отец одного из моряков, Григорий Петрович Буторин, рассказал \\"КП\\", как себя чувствует чудом вызволенный из беды мужчина.- По новостям узнал примерно в 10 утра, что судно затонуло. А затем мне сказали, что сына спасли, живой он. Чувствует себя более-менее нормально. А вот куда его дальше спасатели отправят - не знаю. В море он ходит с 2011 года, а на судне \\"Онега\\" у него был второй рейс. Я сам моряк со стажем, а Владислав по моим стопам пошел в профессии, - поделился с \\"КП\\" северянин.Напомним: ранее мы связывались с женой помощника капитана Ириной Буториной, которая успела поговорить с мужем буквально полминуты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru