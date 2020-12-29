28 декабря 2020 года произошла трагедия: у архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно \\"Онега\\", на борту которого было 19 членов экипажа. 17 человек все еще ищут, спасти удалось второго помощника капитана Владислава Буторина из Мурманска и матроса Руслана Катюхина из Ростовской области.Ранее \\"КП\\" связывалась с отцом и женой Владислава. По их словам, моряк чувствует себя более-менее нормально. Также удалось поговорить с родными Руслана - они живут на хуторе Араканцев. Его мать поделилась своими чувствами после того, как узнала о спасении сына.- Казаки ростовские не пропадают! Те эмоции, что я испытала, никак не передать...Представляешь перед глазами, будто сам находишься на этом месте. Но все равно в душе я надеялась, что сын жив, и держалась крепко. Потом мне из Москвы кто-то из журналистов написал сообщение, что Руслан спасен, а затем позвонили, подтвердили эту информацию. Это просто огромная радость на сердце. Я очень соболезную матерям, чьих сыновей еще ищут в море, - со слезами на глазах рассказала \\"RT\\" Любовь Катюхина.Земляк Руслана сначала не мог поверить, что произошла ужасная беда.- Увидел список членов экипажа, и все равно не верилось до последнего. А потом, когда узнал, что он жив, был так рад! У него всегда жизнь была сложная... Парень этот с твердым стержнем, - отметил житель хутора Араканцев, мужественно сдерживая слезы.Напомним: в Мурманской области 29 декабря объявлен траур по погибшим в Баренцевом море рыбакам с судна «Онега». Семьи пропавших моряков получат по одному миллиону рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследние новости о затонувшем в Баренцевом море судне «Онега» на 29 декабря 2020 года. На месте крушения судна продолжаются поиски (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru