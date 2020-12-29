В 2020-м году команда губернатора Мурманской области Андрея Чибиса не раз менялась состав. Северяне наблюдали за рядом назначений и отставок как министров, так и глав комитетов, АНО, других структурных организаций, уходили даже вице-губернаторы.И вот под занавес года свои кресла могут покинуть сразу два министра.- Правительство Мурманской области покинут два министра - Анна Багрова и Денис Клебанов. Оба министра не оправдали доверия, не сумев выполнить KPI’s. Особенно отличилась, конечно, Багрова - которая по собственной инициативе взялась «кошмарить» дачные поселки. Все ее решения, конечно, были отменены, жителям домов за городом ничего не угрожает, - сообщает Telegram-канал \\"Мурманск инсайд\\".Напомним: в отношении Анны Багровой губернатором была инициирована служебная проверка после жалобы северян, что их дачи могут снести.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУполномоченный по правам предпринимателей Мурманской области досрочно уйдет в отставку. Елена Тихонова покинет свою должность 30 декабря (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru