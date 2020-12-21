Уполномоченный по правам предпринимателей Мурманской области досрочно уйдет в отставку

О том, что уйти с должности Елене Тихоновой придется раньше запланированного срока, стало известно из нового постановления правительства Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области.

О том, что уполномоченный по правам предпринимателей Мурманской области Елена Тихонова уходит в отставку, стало известно еще в октябре. Свой пост она заняла в феврале этого года, но осенью написала заявление по собственному желанию. Причиной стал переезд в другой регион по состоянию здоровья.

О том, что уйти с должности Елене Тихоновой придется раньше запланированного срока, стало известно из нового постановления правительства Мурманской области.

- Досрочно прекратить полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области Тихоновой Елены Михайловны 30 декабря 2020 года, - сообщается в документе, подписанным губернатором Андреем Чибисом.

Теперь пост бизнес-омбудсмена вновь свободен, а предпринимателям Заполярья снова придется ждать того, кто встанет на защиту их интересов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Колы напал с ножом на мужчину, который слушал под его окнами музыку. Пострадавший попал в больницу с ранением грудной клетки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru