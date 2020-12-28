28 декабря у берегов архипелага Новая Земля в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега» с портом приписки Мурманск. Известно, что судно затонуло из-за обледенения и мощного удара волны. На данный момент спасены два члена экипажа, которые чувствуют себя сносно, идут поиски 17 моряков.Мы узнали подробности поисково-спасательной операции, которая сейчас ведется на месте затопления малого рыболовецкого сейнера.- На месте происшествия с 6.20 работает траулер \\"Войково\\". Туда также направлены еще три рыболовецких судна - \\"Освейское\\", \\"Матиас\\" и \\"Капеллан\\". Поисково-спасательную операцию координирует ПСО МСПЦ \\"Архангельск\\". Район аварии находится траверзе примерно в 40 милях от северной оконечности полуострова Гусиная Земля (остров Новая Земля), - рассказал \\"КП\\" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.По словам сотрудника ведомства, в этом районе не проходят транспортные магистрали, тут находятся только промысловые рыболовецкие суда.