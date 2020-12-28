Утром 28 декабря в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля затонуло судно МК-0331 «Онега». Как узнала «Комсомольская правда»-Мурманск», его судовладелец - рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина. Компания зарегистрирована в деревне Луда Архангельской области, но имеет филиал в Мурманске.- «Онега» находилась на промысле. Сейчас все силы брошены на поиск и спасение наших моряков, - сообщили «КП» в компании-судовладельце.Сейчас в Баренцевом море ищут 17 пропавших моряков, а всего на борту находились 19 членов экипажа. По факту крушения судна возбуждено уголовное дело следователями на транспорте в Архангельской области.Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина также владеет судами ярус АК-0657 «Капелан», СРТМ МК-0360 «Сапфир II», ярус т.Антиас АК-0740 «Антиас», ярус т.Антиас АК-757 «Капродон», АК-0777 «Изумруд».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru