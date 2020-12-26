На пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, губернатор Андрей Чибис сообщил, что в Мурманске может появиться новый памятник.- Я еще раз хочу поблагодарить наших медицинских работников. Летом и в начале осени коронавирус несколько отступил, но медработники не прекращали борьбу за жизни и здоровье наших людей. Я периодически общаюсь с работниками в красной зоне… Когда смотришь в их глаза, как они сопереживают, когда не удалось спасти человека, это тяжело. Все чаще обращаются ко мне северяне с предложением сделать монумент подвигу врачей. Считаю, что эта идея заслуживает воплощение. Надо провести общественное обсуждение, думаю, в 2021 году мы можем это сделать, - сообщил Андрей Чибис.Напомним: из бюджета Мурманска в 2021 году будет выделено 6 миллионов рублей на памятник жертвами авиакатастрофы в «Шереметьево».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ковдоре установят памятник Николаю II. Мемориал появится на территории Успенского храма (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru