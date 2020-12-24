5 мая 2019 года в «Шереметьево» совершил жесткую посадку и загорелся «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск. Погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области.Это крупнейшая гражданская авиакатастрофа в истории Заполярья. И власти Мурманска задумались о мемориале, который бы увековечил память взрослых и детей, не выживших в тот страшный день.Напомним: летом стало известно, что администрация столицы Заполярья обсуждает с родными погибших, где будет размещен памятник. Главный вариант - городское кладбище. К слову, есть уже и несколько эскизов, как будет выглядеть мемориал. Но главное в этом вопросе - будут ли деньги.24 декабря Совет депутатов Мурманска рассмотрел в последнем чтении бюджет города на 2021 год.- В бюджете предусмотрено порядка 6 миллионов рублей на создание памятника жертвам авиакатастрофы в «Шереметьево», - сообщили на заседании горсовета.Напомним: один из последних открытых в Мурманске памятников - мемориал оленетранспортным батальонам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ковдоре установят памятник Николаю II. Мемориал появится на территории Успенского храма (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru