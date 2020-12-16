В Ковдоре установят памятник Николаю II

Предложение об установке памятника поступило от местных активистов движения «Царский крест». Фото: Мурманская митрополия.

В Ковдоре рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы установят памятник Николаю II. Решение было принято общественной комиссией Ковдорского района после проведения народного голосования. За мемориал высказались 512 жителей, а против всего 38.

Предложение об установке памятника поступило от местных активистов движения «Царский крест». Идею поддержал Успенский приход и объявил сбор средств на постамент. Бронзовый бюст царя подарила скульптурная мастерская «Аллея российской славы». С помощью неравнодушных людей было собрано 70 тысяч рублей. Деньги переводились из разных городов страны. Постамент вместе с бюстом уже несколько месяцев находятся в Ковдоре, фундамент также готов.

- Устанавливая первый в Мурманской области памятник царственному Страстотерпцу, прихожане Успенского храма хотят увековечить его вклад в освоение Кольского Заполярья. Как известно, именно Николаем Романовым в 1916 году был основан Романов-на-Мурмане - последний город Российской империи, впоследствии переименованный большевиками в Мурманск, - сообщает Мурманская епархия.

Скоро глава мурманской митрополии владыка Митрофан примет решение о точной дате открытия памятника. Торжественное мероприятие планируется провести после Рождества в 2021 году.

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