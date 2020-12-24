Традиционно зимой в Мурманске на радость детям устанавливают деревянные горки, залитые льдом, которые пользуются среди ребятишек большой популярностью. Однако в этом году свои коррективы внес злосчастный коронавирус, который оставил юных северян без любимых развлечений.- Эпидемиологическая ситуация не позволяет создавать массовые скопления людей. Поэтому на данный момент горки не устанавливаются, мы соблюдаем закон. Изменится ли что-то в начале следующего года - пока не известно, - рассказали \\"КП\\" в МАУК \\"Мурманские городские парки и скверы\\".Обычно горки размещали в трех точках - на площади Пять Углов, на Кольском проспекте, 101 и на Семеновском озере. Что интересно, несмотря на запрет, деревянная горка как раз-таки появилась в последнем из этих мест. Местные жители в соцсетях отмечают, что дети уже катаются.Как уточнили нам в \\"Мурманским городских парках и скверах\\", установил объект кто-то из арендаторов площади, а вот кто именно - непонятно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМэры других городов удивляются, как Мурманск украсили к Новому году. В городе в этом году протянули 25 километров праздничных гирлянд (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru