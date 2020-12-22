Дорожную схему в Мурманске сделают удобной для инвалидов

На пересечении проспектов Кольского и Кирова хотят построить подземный переход Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этой осенью Совет депутатов Мурманска утвердил комплексную схему организации дорожного движения.

Разработала ее московская фирма ООО «СтройИнвестПроект». Обновлений будет много. Например, на пересечении проспектов Кольского и Кирова хотят построить подземный переход, на пересечении улиц Карла Маркса, Папанина и Капитана Буркова убрать одну «зебру», а другую перенести. Новый проезд соединит улицу Рогозерскую с улицей Генерала Фролова, троллейбус №3 изменит маршрут, а также появятся два новых маршрута.

- Комплексная схема рассчитана на 15 лет, но ее актуализация будет происходить каждые 5 лет. В том числе мы проделали большую работу, чтобы город стал удобнее для маломобильных граждан. Продумали изменение пешеходной зоны для них, обновление остановок, - отметил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

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