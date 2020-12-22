В Мурманской области подростки стали меньше употреблять наркотики

Ситуация улучшилась. Фото: unsplash.com

В Мурманской области наркодиллеров, а также любителей употребить запрещенные вещества хватает сполна. Правоохранители то и дело ловят таких нарушителей и замазывают объявления о продаже наркотиков, которые тут и там встречаются на стенах домов.

Но похоже, что ситуация в некотором плане улучшается. Так, в регионе сократилось количество наркопреступлений, совершенных с участием несовершеннолетних.

- Кроме того, на 20% снизился показатель употребления наркотиков подростками в Мурманской области. Это очень неплохой результат. Сейчас мы должно продолжить и активизировать ту работу, которая создаст альтернативу наркопотреблению и так называемым "посиделкам в подъездах", - сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Instagram-аккаунте.

Напомним: каждое третье преступление в Мурманской области совершают в состоянии алкогольного опьянения. В Заполярье увеличилось число краж и мошенничеств.

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