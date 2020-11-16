Практически каждое третье преступление в Мурманской области совершают в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуре Мурманской области проанализировали данные о возбужденных уголовных делах в 2020 году и рассказали, каких преступлений стало больше, а число каких сократилось.

Практически каждое третье преступление в Мурманской области совершают в состоянии алкогольного опьянения. К такому выводу пришли в прокуратуре региона. Прокуроры проанализировали правонарушения, которые были возбуждены с января по октябрь 2020 года.

Всего за этот период зарегистрировано 10 352 преступления. Это на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство преступлений связано с кражами, мошенничествами и незаконным оборотом наркотиков. При этом число мошенничеств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 78,2%.

– Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а более трети преступлений – ранее судимыми лицами, – отметили в прокуратуре Мурманской области.

Отмечается и рост тяжких и особо тяжких преступлений. Их зарегистрировано 3084, что на 30,6% больше чем за тот же период 2019-го. При этом количество убийств и покушений на убийство снизилось на 17,2%, а случаев причинения тяжкого вреда здоровью на 18,8%. В результате преступных посягательств погибли 93 человека.

На 28,6% увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств. Их зарегистрировано 18. Прокуроры отметили сокращение числа преступлений экономической направленности на 14,6%, но рост коррупционных преступлений на 20,6%. В этом году отмечается снижение числа экологических преступлений. С января по октябрь их было зарегистрировано 116.

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