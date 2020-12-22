Как будут работать детские сады в Мурманске перед Новым годом в 2020 году

Воспитателям придется работать и 26 и 31 декабря. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Многим на радость 31 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис сделал выходным днем. Отдыхать будут госслужащие, сотрудники госорганов региона, работники госпредприятий и учреждений исполнительных органов власти.

Чтобы каникулы начались чуть раньше, органам местного самоуправления рекомендовано перенести выходной день для работников муниципальных предприятий и учреждений с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря. Также в каждом населенном пункте области местные власти должны разъяснить график работы дошкольных организаций.

Так, стало известно, как будут работать детские сады в предпраздничную неделю в Мурманске.

- Уважаемые родители наших маленьких мурманчан! Довожу до вашего сведения, что дошкольные учреждения нашего города будут работать 26 и 31 декабря. Такой режим работы предусмотрен из-за того, что многие родители работают 26 декабря. В то же время 31 декабря – рабочий день для федеральных структур, - сообщил глава администрации областного центра Евгений Никора. - Пожалуйста, определитесь заранее с тем, в какой из этих дней ваш малыш будет посещать детский садик, а затем - до 25 декабря включительно - о своем решении сообщите воспитателю.

Напомним: ранее мурманские воспитатели обращались к главе администрации с просьбой разъяснить ситуацию с графиком работы перед Новым годом.

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