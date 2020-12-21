Воспитатели детских садов в Мурманске вынуждены работать 26 и 31 декабря

Евгения Никора просят внести ясность в этот вопрос. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как мы помним, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сделал 31 декабря в регионе выходным днем. Правда, только для бюджетников. Северянам предлагается выйти на работу 26 декабря и приобщить этот выходной к новогодним праздничный дням. Однако в детских садах из-за этого возникла неоднозначная ситуация.

Так, председатель мурманского Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова направила письмо главе администрации Мурманска Евгению Никоре, в котором говорится, что воспитателей дошкольных заведений понуждают трудиться как 26, так и 31 декабря, потому что работодатели по закону не могут переносить выходные дни по своему усмотрению. А в постановлении мэрии перенос выходного дня носит лишь рекомендательный характер. Евгения Никору просят прояснить этот вопрос.

- Следует также отметить, что для большинства мурманчан 26 декабря является выходным, а 31 декабря - рабочим днем. Поэтому такой перенос рабочего и выходного дня в дошкольных учреждениях без предварительного изучения потребностей родителей крайне нецелесообразен. Сложившая ситуация вызывает недоумение и раздражение у людей, - говорится в официальном обращении от Профсоюза. - Евгений Викторович, просим разобраться в этой проблеме.

К слову, в детских садах воспитатели проводят опрос среди родителей, могут ли они оставить дома детей 26 декабря или 31-го. В некоторых группах сложилась хорошая ситуация, например, в последний день года все детишки будут дома. Но далеко не всем воспитателям так повезло.

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