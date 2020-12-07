31 декабря 2020 года в Мурманской области: выходной, кто отдыхает, как работают детские сады

31 декабря многие северяне смогут отдохнуть. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Теперь официально: 31 декабря 2020 года в Мурманской области будет выходным днем. Соответствующее постановление уже подписано губернатором региона Андреем Чибисом.

- Постановление о переносе выходного дня касается всех государственных гражданских служащих Мурманской области, работников государственных органов, а также предприятий и учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти, - сообщили в правительстве Мурманской области. Отдыхать будут работники бюджетной сферы, для них рабочий день перенесли на 26 декабря. Для тех, кто работает на частные компании, пока определенности нет: как решит работодатель, так и будет.

- Для того, чтобы люди могли провести время со своими семьями, подготовиться к Новому году, приняли решение объявить 31 декабря нерабочим днем, - сообщил Андрей Чибис. - Это касается бюджетной сферы, но всех предпринимателей прошу сделать то же самое. Вице - губернатора Елену Дягилеву прошу взять ситуацию на контроль.

Важный момент - как будут работать детские сады, раз не все будут отдыхать. Как и в прошлом году, будут созданы дежурные группы. О их работе будет сообщено отдельно.

- Не все родители могут не работать. Поэтому они должны быть уверены, что их детишки находятся под гарантированный наблюдением, - уточнил губернатор.

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