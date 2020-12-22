Житель Мурманска помог молодому человеку, который потерял сознание и упал лицом в снег

Мурманчанин увидел, что молодому человеку стало плохо, и не прошел мимо. Фото: Ирина Яринская

Как говорится, мир не без добрых людей, а тем более в Мурманске. Даже в самой страшной ситуации найдется тот, кто готов помочь.

17 декабря рядом с магазином «Магнит» на улице Радищева 18-летнему юноше стало плохо, и он потерял сознание. Это заметил прохожий, что юному северянину нехорошо и помог ему. Мать юноши Снежана Петрова выразила благодарность неравнодушному мурманчанину.

- Хочу сказать большое спасибо мужчине, оказавшему помощь моему сыну. Он внезапно потерял сознание, когда шел домой. Мужчина лет 40-45 увидел, как он упал лицом в снег и пришел на помощь - помог прийти в себя, вызвал «скорую». Благодарю Вас, как человек и как мать, что не смогли пройти мимо чужой беды, - поделилась женщина в группе «Мурманск».

Жители Мурманска действительно очень отзывчивы. Например, они помогли девочке, которую неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе.

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